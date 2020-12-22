Умер главный шариатский судья Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии умер главный шариатский судья республики Ибрагим-хаджи Катчиев. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов.

- Тяжело об этом говорить. Не стало Катчиева Ибрагима-хаджи - кадия [мусульманский судья-чиновник, вершащий правосудие на основе шариата - Прим.] Карачаево-Черкесии, заместителя председателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, имама села Дружба. Человека, которого знали и искренне любили и уважали все, - написал чиновник.

Причина смерти не раскрывается. Темрезов выразил соболезнования семье покойного.