На Ставрополье при загадочных обстоятельствах исчезла 16-летняя девушка

Фото: пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю

Полицейские, волонтеры, родители и неравнодушные земляки разыскивают 16-летнюю жительницу Арзгирского района Ставрополья.

Там, 20 декабря, около 14:30 Райсат Гасанова ушла из дома и больше ее никто не видел. Девушка не выходит на связь, никто из знакомых не знает о ее местонахождении.

Приметы Райсат: на вид 15-16 лет, рост – 170 см, худощавая, коротко стриженная, волосы рыжего цвета, одета по сезону, юбка вельветовая черного цвета, черная куртка, цветная косынка. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по региону.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой просьба обратиться в ОМВД России по Арзгирскому району по телефонам: 8 (86560)-3-13-65, ф. 3-23-27, 02 или 102 (с мобильного телефона).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разыскивают пропавшего без вести 65-летнего сутулого мужчину. Подробности читайте на сайте.