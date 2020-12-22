Вблизи Минеральных Вод в аварии пострадали 4 человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в 06:30, на автодороге «Кавказ», вблизи Минеральных Вод Ставрополья.

Водитель автомобиля ВАЗ-21140 не справился с управлением и выехал встречную на полосу за сплошную линию разметки, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21110.

С тяжелыми травмами в больницу доставили двух водителей и двух пассажиров «десятки». Личность водителя «четырнадцатой» устанавливается, на вид мужчине 35-40 лет, славянской внешности.

Водитель и пассажиры ВАЗ-21110 – жители Георгиевского городского округа.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.