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В Георгиевске пьяный водитель ответит за грубое нарушение ПДД

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления сроком от полутора до двух лет
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Сотрудники Госавтоинспекции Георгиевского городского округа накануне остановили иномарку, водитель которого грубо нарушил правила движения.

За рулем был 21-летний местный житель, который имел очевидные признаки опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Отрицать употребление спиртных напитков перед поездкой водитель не стал. Мужчина согласился пройти процедуру освидетельствования, которая показала наличие более 0,4 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

По данному факту в отношении молодого человека составили административный материал по статье: «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления сроком от полутора до двух лет.

Материал направлен в Мировой суд, автомобиль поместили на штрафную стоянку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вблизи Минеральных Вод в аварии пострадали четыре человека. Инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в 06:30, на автодороге «Кавказ», вблизи Минеральных Вод Ставрополья.

Водитель автомобиля ВАЗ-21140 не справился с управлением и выехал встречную на полосу за сплошную линию разметки, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21110.

ЧП