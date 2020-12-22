На Ставрополье 23 декабря прогнозируется очень сильный ветер

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра, днем и до конца суток 23 декабря и далее ночью и утром 24 декабря в южной части края ожидается очень сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, существует вероятность возникновения ЧС не выше локального уровня, связанных с повреждением линий связи и ЛЭП, нарушением в работе систем жизнеобеспечения, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, осложнением условий проведения аварийно-восстановительных работ.

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Не выезжайте на дороги на летней резине. Быть осторожным при нахождении на улице.