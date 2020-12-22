На Ставрополье умерших женщину и мужчину обнаружили за закрытыми дверьми

Фото: пресс-служба ПАСС СК

В Ставрополе 21 декабря родственники 82-летней женщины забили тревогу. Пенсионерка в течение суток не отвечала на их звонки.

Спасатели оперативно приехали к месту проживания горожанки. Пассовцы с помощью слесарного инструмента открыли дверь квартиры.

В коридоре на полу они обнаружили пенсионерку без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба аварийной и противопожарной службы региона.

Еще один трагичный случай произошел 20 декабря. Спасателям краевой столицы поступило сообщение о необходимости вскрытия входной двери в одной из квартир многоэтажки. Как выяснилось, в полицию обратился сын хозяина.

Его отец в течение недели не выходил на связь. Спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли закрытую изнутри на засов дверь. 59-летнего мужчину обнаружили мертвым. Сейчас устанавливается причина смерти ставропольца.

Ранее "Комсомолка" писала, что полицейские, волонтеры, родители и неравнодушные земляки разыскивают 16-летнюю жительницу Арзгирского района Ставрополья. Там, 20 декабря, около 14:30 Райсат Гасанова ушла из дома и больше ее никто не видел. Девушка не выходит на связь, никто из знакомых не знает о ее местонахождении.