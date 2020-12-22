Неизвестные сожгли машину активиста-инвалида в Михайловске

Фото с места ЧП: goroda_za

В Михайловске неизвестные сожгли машину активиста Петра Финогенова. Об этом сообщает НКО "Города за здравый смысл".

Инцидент произошел на прошлой неделе. По словам представителей организации, на камерах видно, что "это был намеренный поджог".

- Мы были всем довольны. Прекрасный город, комфортный климат, хорошая школа у дома. Но утром 17-го декабря всё изменилось: страшное зарево и взрыв прямо рядом с окнами спальни детей. В такие моменты понимаешь, что жизнь может быть очень опасной, - приводит слова Петра НКО.

Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

- По указанию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца прокуратурой края внесено требование начальнику СО ОМВД России по Шпаковскому району об устранении допущенных нарушений закона. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Расследование на контроле прокурора Ставропольского края, - сказано в сообщении надзорного органа.

Отметим, что Петр Финогенов получил 3-й группу инвалидности во время военной службы.