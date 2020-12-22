Невинномысский химик сразился в шахматы с чемпионом мира

Анатолий Карпов на сеансе одновременной игры.

Турнир состоялся в столице Гипербореи - городе Ковдор Мурманской области.

Анатолий Карпов отправился в заполярный город по приглашению администрации Ковдорского горно-обогатительного комбината, там его ждали местные жители, а также прибыли гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Невинномысска.

- Желаю всем успехов и удачи и надеюсь, что здесь появятся молодые ребята, которые вскоре вольются во всемирную шахматную семью, - приветствовал своих соперников Анатолий Карпов перед началом состязаний.

Сеанс одновременной игры с сорока соперниками в возрасте от 9 до 72 лет длился 2,5 часа, и только самому старшему из них удалось сыграть вничью, все остальные потерпели поражение в игре с профессионалом.

Для невинномысца Сергея Шкурата этот шахматный турнир стал необычным подарком перед новым годом: «Сбылась моя детская мечта - сразиться в шахматы с самим Анатолием Карповым! А еще удалось увидеть северный заснеженный Ковдор - тут очень красиво!». Но Сергей все-таки посетовал на свое поражение: «Игра была напряженная и очень интересная, но я в итоге проиграл, потому что немного «поспешил». В глубине души надеялся если не победить, то хотя бы свести партию к ничьей, но не вышло, а значит надо больше тренироваться».

Познакомили Анатолия Карпова и гостей турнира и с загадочной Гипербореей - показали снежный горняцкий город, северных оленей, собак породы хаски, а международному гроссмейстеру даже вручили паспорт гиперборейца.

Напомним, Гиперборея, радушно принявшая шахматистов, - это масштабный культурно-исторический проект, с 2017 года он реализуется ковдорчанами, местными властями и работниками горно-обогатительного комбината Группы «ЕвроХим», компания также поддерживает эту инициативу.

И идея с проведением здесь шахматного турнира возникла неслучайно - в античных источниках сохранились версии, что древние гиперборейцы искусно владели игрой в шахматы. Об этом же свидетельствует поэма Марко Антонио Вида 1513 года: в ней говорится о покровителе Гипербореи Боге Аполлоне, решившем после победы в интеллектуальной игре над Меркурием научить этому искусству других жителей Земли.

Между прочим, турнир состоялся накануне еще одного необычного и яркого ковдорского праздника - Гиперборейского Нового года, который ежегодно отмечается в день зимнего солнцестояния.

В прошлом году праздник посчастливилось посетить и невинномыссцам - в Заполярье побывали представители «Невинномысского Азота», профсоюзного комитета предприятия и администрации Невинномысска, который с 2019 года является ментором трех моногородов, в том числе и Ковдора.

Культурно-исторический проект «Ковдор - столица Гипербореи» ранее стал серебряным призером фестиваля «Silver Mercury-2019» и лауреатом национальной премии «Серебряный лучник», а Гиперборейский Новый год недавно занял второе место в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление среди городов с населением до 100 000 человек» в Национальной премии Russian Event Awards 2020.