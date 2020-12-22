На Ставрополье запустили новую электростанцию

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

В Кочубеевском округе запустили Барсучковскую малую гидроэлектростанцию.

– Считаю, что Ставрополье и «зеленая» энергетика, это уже слова-синонимы. Только в этом году в крае заработала на полную мощность солнечная электростанция «Старомарьевская», поэтапно запускаются объекты ветрогенерации. Из 4,3 гигаватт суммарной мощности всех электростанций Ставрополья объем генерации «зелёной» энергетики составляет уже около 10%, – отметил губернатор.

Отметим, что энергосистема Ставрополья является одной из наиболее профицитных в России. С января по октябрь 2020 года электростанции края выработали 9,6 млрд. кВт/ч при энергопотреблении в крае 8,2 млрд. кВт/ч. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Барсучковская малая ГЭС мощностью 5,25 МВт построена на Большом Ставропольском канале. Станция ежегодно будет вырабатывать 24,7 млн кВт/ч электроэнергии.