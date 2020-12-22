В Ставрополе по просьбам горожан построили новый тротуар и остановку

К губернатору Ставрополья на «прямую линию» поступало обращение о создании тротуара. В краевом центре по улице Коломийцева построили тротуар и остановочный пункт.

Сейчас там рабочие прокладывают к остановке дорожки. Об сообщил градоначальник Иван Ульянченко.

— На одной из прямых линий, которые проводил губернатор края, житель Ставрополя задал вопрос об устройстве тротуара по улице Коломийцева, — отметил мэр.

Он добавил, что работу скоро закончат.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала губернатор Ставрополья проинспектировал ход работ по благоустройству на территории бывшего Пионерского пруда. На протяжении многих лет на этом месте находился замусоренный пустырь.

А в 2018 году голосованием жителей объект был отобран для приведения порядок в рамках национального проекта по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.