Глава Ставрополя Иван Ульянченко провел прямую линию с жителями

Градоначальник краевой столицы Ставрополья Иван Ульянченко поговорил с жителями в прямом эфире своего инстаграм-аккаунта. Ответил на вопросы касающиеся благоустройства центра Ставрополя и про окончание работ на обновленном Комсомольском озере. Затронул тему экологии, в частности о судьбе Мамайского леса и приведения в порядок урочища "Корыта". задавали традиционные вопросы о дорогах и сезонные - про новогодние праздники.

- Я уверен, что такое живое общение необходимо, оно позволяет сделать диалог с горожанами еще более продуктивным, а мне напрямую донести свою точку зрения на важные моменты в жизни города, - отметил Иван Ульянченко.