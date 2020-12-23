Еще 244 человека заразились коронавирусом за прошедший день. Число заболевших в регионе достигло 33130. За последние сутки, к счастью, нет умерших от инфекции. За время пандемии жертвами коронавируса стали 680 жителей региона.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. К сегодняшнему утру еще 268 человек выздоровели.Проведено более 6 тысяч тестирований на COVID-19, а общее количество выполненных исследований превысило 1 миллион 38 тысяч.- Противостоять пандемии помогают и все те, кто с вниманием относится к своему здоровью - защищает себя и окружающих, следуя правилам эпидемиологической профилактики. Соблюдать их очень важно. Пожалуйста, помните об этом. Берегите себя и оставайтесь здоровыми, - обратился Владимир Владимиров к землякам.