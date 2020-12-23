В городской администрации и Думе Невинномысска решили провести кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба администрации промышленной столицы региона. Известно, что всего сократят 54 штатные единицы.Однако, без работы чиновники не останутся. Их трудоустроят на предприятия Невинномысска.Также стало известно, что заместителем администрации города по экономике станет Василий Жданов. Этот вопрос уже согласован.Ранее Василий Жданов возглавлял управление экономического развития мэрии. Заместителем главы по вопросам землепользования, градостроительства и имущественного блока станет Александр Савченко.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Испания отказалась экстрадировать в Россию экс-зампреда правительства Ставрополья Мургу. Так, в конце октября суд постановил, что «нет места экстрадиции в Россию ее гражданина Андрея Юрьевича Мурги».