В России, в том числе на Ставрополье, могут снизить плату за обучение в вузах, которые перешли на «дистанционку». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину – до 15 февраля 2021 года проработать возможность изменения платы для студентов вузов с дистанционным образованием. Эти изменения коснутся и нашего региона.До этого многие студенты Ставропольского края жаловались, что вынуждены платить полную стоимость обучения, при этом сами слушают лекции, сидя дома. Они создали петицию с требованием пересчитать стоимость.С 1 ноября студенты Ставрополья перешли на «удаленку». Постановление подписал губернатор региона Владимир Владимиров.Кроме того, произошли и изменения в жизни школьников. Им тогда тоже продлили каникулы. Сейчас учащиеся школ крупных городов Ставрополья продолжают учиться дистанционно.