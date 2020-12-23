Инцидент произошел утром 22 мая 2020 года в Предгорном районе Ставрополья. Там 28-летний парень подъехал к дому 23-летней жительницы станицы Ессентукской. Нагло вошел в чужое жилище, насильно вывел девушку из дома.Он попытался увезти ее с целью женитьбы, но сестра потерпевшей оказала ему сопротивление и помогла ей вернуться домой.Против несостоявшегося жениха возбудили уголовные дела по статьям: «Незаконное проникновение в жилище» и «Покушение на похищение человека». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.Собранные доказательства следователи передали в суд для дальнейшего рассмотрения.