В Ставрополе идет реорганизация системы функционирования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования.Недавно город расторг соглашение с прежним оператором ООО «Городские Парковки». Продлеваться оно не будет, этому есть несколько веских причин. Об этом сообщил мэр краевой столицы.Как показала практика предыдущих лет, сделать парковки одновременно бесплатными и выполняющими свои функции невозможно.При отсутствии необходимости оплаты все места возле социально значимых объектов, на красных линиях занимают жители близлежащих домов или сотрудники соседних офисов.Людям, которым нужно остановиться на короткое время, просто некуда поставить машину. Об этом горожане говорят ни один год.Тем более, что в последний год жители Ставрополя стали чаще ездить на автомобилях, нежели в общественном транспорте. Причина проста: горожане считают, что в период пандемии такой способ поездки безопаснее.Сейчас решается, как сделать так, чтобы механизм работы парковок был удобным для всех участников этого процесса. В том числе речь идет о понятной системе работы паркоматов.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 23 декабря по 9 января на Ставрополье пройдет операция «Нетрезвый водитель». В усиленном режиме будут проверяться водители на предмет вождения в состоянии опьянения. Тотальные проверки на трезвость пройдут не только в селах, но и на трассах федерального и регионального значения.