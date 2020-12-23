Полицейские во время патрулирования ставропольской станицы Марьинской Кировского округа заметили прохожего с травмами.По словам мужчины, когда он шел домой, на него напали двое мужчин, сильно избили, отобрали мобильный и кошелек с картами. Покалеченный ставрополец несколько раз пытался догнать злоумышленников, но все тщетно: те вновь его избивали и убегали.Существенную помощь полицейским оказал ротвейлер по кличке Фора, прибывший на место происшествия вместе с полицейским кинологом в составе следственно-оперативной группы.Собака по запаховому следу обнаружила похищенный телефон, который, как позже выяснилось, во время потасовки выронил один из подозреваемых.История закончилась удачно: правоохранители задержали двоих местных жителей. Их доставили в отдел полиции, где один из них признался в содеянном.Против них возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.