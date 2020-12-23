На Ставрополье у 325 пациентов с COVID-19 отмечается тяжелое течение болезни. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.Сейчас 37 человек поддерживаются аппаратами ИВЛ. 1057 – в состоянии средней степени тяжести; остальные чувствуют себя удовлетворительно.Пандемия за весь период унесла жизнь 680 человек с подтвержденным коронавирусом. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.Напомним, что в нашем крае COVID-ограничения для жителей старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями продлили до 21 января 2021 года. Новый год придется встречать на самоизоляции, как следует из постановления губернатора региона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Ставрополье студентам вузов могут снизить плату при переходе на дистанционное обучениеРанее они создали петицию с требованием пересчитать стоимость (подробнее)