В Ставрополе трое мужчин и две женщины подозреваются в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.По данным ведомства, в декабре 2019 года двое мужчин в одном из помещений краевого центра установили игровое оборудование. После чего организовали там проведение азартных игр.К этой деятельности они привлекли одного молодого человека и двух женщин, которые выполняли функции администраторов игорного заведения. Принцип деятельности игрового клуба заключался в следующем: посетители передавали администраторам деньги и сообщали номер компьютера, на котором планируют играть.После чего администратор через специально установленных программ, отправляла на указанный клиентом компьютер виртуальную сумму, эквивалентную полученной от посетителя.Далее посетитель играл в любую игру, выбранную им в имеющемся списке игр, при этом, в процессе игры с виртуального счета списывались деньги в размере, установленном игроком в качестве ставки.Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.