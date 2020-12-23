Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрит дело в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.В июне 2020 года обвиняемая несколько раз ударила ножом в правый бок своему сожителю. У него зафиксировали повреждение правой доли печени, сопровождающийся внутрибрюшным кровотечением.- В прокуратуре Промышленного района г. Ставрополя утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), - сказано в сообщении прокуратуры.Злоумышленница своей вины не признает. Она уверяет, что находящийся в ее руках кухонный нож вонзился в бок мужчины в связи с его же неосторожными действиями.