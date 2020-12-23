Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) подписано между Министерством экономического развития РФ, Минерально-химической компанией «ЕвроХим» и Правительством Ленинградской области.В церемонии подписания приняли участие первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов, зампредседателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов и председатель Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев.Подписанное СЗПК относится к реализации в городе Кингисеппе Ленинградской области нового инвестиционного проекта компании «ЕвроХим» по строительству современного предприятия по выпуску аммиака и карбамида. Общая сумма инвестиций в данный проект составит около $1,1 млрд. Ежегодно новое предприятие будет выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака.Запуск производства на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад-2» запланирован на 2023 год. Новое предприятие существенно усилит промышленный потенциал отечественной химической промышленности и Ленинградской области, в частности.Активную инвестиционную политику компания проводит на всех площадках своего присутствия. Так, новые комбинаты по добыче калийного сырья созданы в Пермском крае в г. Березняки и в Волгоградской области в г. Котельниково. Не менее интенсивно холдинг направляет средства на модернизацию и развитие существующих предприятий: Ковдорского ГОКа в Мурманской области, НАК «Азот» в Тульской области, «Невинномысского Азота» на Ставрополье и других.Например, за последние годы на невинномысском предприятии группы созданы единственное в России производство меламина, установка по производству пищевой углекислоты, реконструированы производства аммиака, азотной кислоты, карбамида и сложных минеральных удобрений. И это только самые крупные из реализованных проектов.СЗПК предполагает неизменность федерального, регионального, местного законодательства, что обеспечит предсказуемость реализации инвестиционного проекта на длительный период. Из формируемых от реализации инвестиционного проекта новых налогов будет возможна компенсация части затрат инвестора на создание инфраструктуры. Совместно с другими формами государственной поддержки СЗПК становится важным механизмом, способным стимулировать и поддерживать инвестиции в различных отраслях отечественной экономики.