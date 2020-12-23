В КЧР трое сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Зеленчукский» обвиняются в нарушении неприкосновенности жилища и превышеним должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По версии ведомства, 11 февраля с 21:00 до 22:00 полицейские незаконно проникли в жилище мужчины, проживающего в поселке Медногорском Урупского района.Там они применили в отношении него физическое насилие. В результате потерпевший получил травмы, повлекшие легкий вред здоровью.Собранные доказательства передали в суд для дальнейшего рассмотрения.