Традиционный сезон новогодних сказок начинается в первом тематическом парке страны. Атмосферу волшебства будут поддерживать восемь земель парка, украшенные тысячами разноцветных огней с эффектными фотозонами и местами для прогулок. Для взрослых и маленьких посетителей Сочи Парка будут проходить праздничные гуляния, а аттракционы будут работать до позднего вечера, чтобы посетители смогли насладиться невероятной красотой вечернего парка. На протяжении всех праздничных дней в парке будет работать Усадьба Деда Мороза – для главного новогоднего героя специально построили комфортную резиденцию. 0+Новогоднее настроение будут поддерживать артисты театра и цирка, музыканты и сказочные герои.Для тех, кто жаждет научных открытий будет работать новый научно-просветительский центр «Атомариум». Все экспонаты и интерьер здесь выполнены в стилистике сказки «Алиса в Стране Чудес». Взрослые и маленькие посетители парка также могут посетить совариум и дельфинарий.Во время новогодней сказки с 26 декабря по 10 января Сочи Парк будет работать 11.00 до 21.00, 31 декабря аттракционы будут работать до 23.00.Гости отеля-замка Богатырь могут посещать Сочи Парк бесплатно.Напомним, Сочи Парк был создан на основе культурного наследия России и на протяжении шести лет становился лучшим открытым парком развлечений страны.Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»