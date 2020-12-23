Мэр Железноводска Евгений Моисеев рассказал, что внезапно заболел. По словам градоначальника, на работе он резко почувствовал слишком неважно. Моисеев измерил температуру, благо - свыше 40:- Ломота всего тела, да и программа в смартфоне показала сатурацию 91. Все смахивало на коронавирус. Чтобы не рисковать здоровьем коллег, вызвал скорую и меня отвезли в инфекционку в Пятигорск. Приехали, просидел в очереди больше часа, сделали КТ – воспаление легких, подозрение на ковид, -делится мэр ставропольского курорта.Он отказался от госпитализации, получил противовирусные препараты, которыми стационары обеспечены, и отправился на самоизоляцию домой.- Сдал все предписанные мне анализы. Тест на коронавирус отрицательный. Анализы показали на какую-то другую бактериально-вирусную инфекцию. Где-то переохладился и заразился. Неудивительно, сильнейший ветер и проблемы с обледенением всего города заставляли последние 2 недели часто быть на месте событий продолжительное время. Был неосторожен.Моисеев обратился к землякам с советом: повысилась температура – самоизоляция, чтобы не навредить никому. Носите маски, везде. Мойте руки. Избегайте простуд. Опасность заболеть зимой сильна как никогда.- Стационары и скорые выбиваются из сил, доктора - умницы, стараются все. В частных аптеках рост спроса с дефицитом. Для нас все - ковид, что приводит к самолечению, к затратам и желанию провериться на ковид, создавая огромные очереди и рождая недовольство работой наших докторов. Но болеют Ковидом у нас в городе сотни, а сезонными заболеваниями значительно больше. Прошу каждого быть внимательнее и ответственнее перед собой и перед своими близкими, - просит мэр Железноводска.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье у 325 пациентов с COVID-19 отмечается тяжелое течение болезни. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.Сейчас 37 человек поддерживаются аппаратами ИВЛ. 1057 – в состоянии средней степени тяжести; остальные чувствуют себя удовлетворительно. Пандемия за весь период унесла жизнь 680 человек с подтвержденным коронавирусом. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.