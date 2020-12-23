Глава Карачаево-Черкесии принял участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний», которая была инициирована Президентом России Владимиром Путиным.По традиции главную республиканскую «Елку желаний» установили в фойе Дома правительства. 170 детишек с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники социальных учреждений, ребята, оставшиеся по воле судьбы без родителей, написали свои заветные желания.«Детские мечты и желания украсили новогодние ели во всех городах и районах республики. Выбрал первые три желания. Ребятки захотели сыграть со мной в шахматы, устроить концерт, а девочка Милена попросила организовать ей встречу с настоящим оленем и медведем, которых она прежде не видела. В ближайшее время эти и другие детские желания будут исполнены, в том числе и моими коллегами - главами городов и районов республики, членами правительства, депутатами различного уровня», - написал на своей официальной странице в Instagram Рашид Темрезов.Руководитель региона пожелал детям республики самое главное - крепкого здоровья, а также, чтобы их мечты и жизненные планы обязательно сбылись.«Мы - взрослые, постараемся сделать все для того, чтобы наши дети росли счастливыми», - написал глава региона.