Филиал «Госсорткомиссии» на Ставрополье собирался купить внедорожник Skoda Kodiaq. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Прокуратура провела проверку после того, как журналисты обратили внимание на закупку ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» в Ставропольском крае.Бюджетное учреждение планировало купить автомобиль за 2,5 млн рублей.Известно, что «Госсорткомиссия» собиралась потратить на покупку авто собственные, а не бюджетные средства. Тем не менее, во время проверки прокуратура обнаружила нарушения.Выяснилось, что в техническом задании в отношении предмета закупки перечислены функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики конкретного автомобиля SKODA KODIAQ Style 2.2 TDI (объем модели двигателя, максимальная мощность, тип кузова, трансмиссия и т.д.) без приведения фразы «или эквивалент», что приводит к ограничению количества участников закупки, то есть ограничению конкуренции.После проверки надзорного ведомства «Госсорткомиссия» отказалась от заключения контракта на поставку иномарки.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прокуратура Ставропольского края добилась от чиновников Благодарненского района отмены закупки шикарного автомобиля за 2 миллиона рублей.Напомним, аукцион на закупку такой машины госслужащие разместили на днях на официальном сайте госзакупок. Лотом на дорогой автомобиль заинтересовались сперва краевые СМИ, а потом уже, с их подачи, и надзорное ведомство.