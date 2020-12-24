Адвокат адвокатской палаты Ставрополья подозревается в умышленноем причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По данным ведомства, инцидент произошел вечером 14 декабря. Мужчина распивал спиртное. В это время дома лежал его отец, который нуждался в его помощи.Нерадивый сын не хотел ухаживать за своим пожилым папой. Он избил его руками, ногами и ремнем по различным частям тела.От полученных травм 78-летний мужчина скончался. Против адвоката возбудили уголовное дело. Собранные доказательства передали в суд для дальнейшего рассмотрения.