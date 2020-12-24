24 декабря пройдет онлайн-концерт «В ожидании чуда». Праздничную программу жителям Ставрополя подарит городская капелла «Кантабиле».Для этого горожан приглашают посетить Инстаграм-аккаунты @akkord_st и СГП «Кантабиле» @cantabile_st .Ставропольский Дворец детского творчества подготовил для маленьких жителей краевой столицы онлайн-показ новогодней музыкальной сказки «Цветочек Аленький». Посмотреть его можно будет 25 декабря на официальном сайте СДДТ http://stavddt.ru .В этот же день праздничным концертом «Новогодняя мозаика» порадует детская школа искусств № 2 Ставрополя. Онлайн-трансляция состоится на официальном сайте школы http://dmsh2stav.ru .30 декабря 2020 года музыкальный онлайн-год завершит праздничный концерт «Новогоднее настроение» вокального ансамбля «45 параллель».Всеми любимые известные песни в исполнении мастеров музыкального искусства ставропольцы услышат в Инстаграм-аккаунтах концертно-творческого объединения «Аккорд» @akkord_st и @45parallel_music . Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе общественники и добровольцы устраивают приятные сюрпризы многодетным семьям, воспитанникам детских домов и приютов.Также не остаются без внимания ветераны ВОВ и пенсионеры. Так, представительницы Совета женщин Промышленного района Ставрополя поздравили с наступающим Новым годом детей из многодетных и военных семей.