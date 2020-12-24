Инцидент произошел 23 декабря, около 20:30, на автодороге «Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды» Минераловодского городского округа.Водитель машины ВАЗ-21144 выбрал не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Хонда.В больницу доставили водителя ВАЗа, двух его пассажиров и пассажира иномарки. За рулем отечественной машины находился 21-летний житель соседнего региона.Выяснилось, что он получил водительское удостоверение год назад, за это время парень 13 раз привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, в том числе за скорость и выезд на встречную полосу.У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.