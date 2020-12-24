В Ессентуках стартует вакцинанция против коронавируса. Туда доставили 50 доз вакцины. Каждая ампула рассчитана на пять человек. Поэтому график пациентов формируют строго по спискам.Напомним, что в первую очередь прививки сделают медикам, которые на передовой в борьбе с ковидом, педагогам и сотрудникам социальной сферы. Всего на Ставрополье больше 40 пунктов, где будет проходить вакцинация.Пациент, приехавший на прививку, проходит обязательный осмотр врача. Вакцинация проходит в два этапа. Повторный укол через 21 день. В планах провакцинировать от коронавируса порядка 60% населения Ставрополья.На сегодняшний день лаборатории края провели 1045137 исследований на новую коронавирусную инфекцию.За последние сутки выполнено 6495 тестов. В среднем за последнюю неделю делается 5998 тестов в день. Охват тестированием сегодня – 214 человек на 100 тысяч населения.В крае за последние сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 242 человек.Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 составляет 33372, в том числе 3182 – среди детей, из которых 2971 уже выздоровел. За весь период пандемии в регионе болезнь побороли 29926 человек, 224 из них выписаны накануне.