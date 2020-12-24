Глава Невинномысска Михаил Миненков на своей странице в Инстаграме похвалил предприятие «ЕвроХима» за участие в новогоднем оформлении города.На территории возле «Невинномысского Азота» установлены потрясающие по красоте сверкающие конструкции: елка из светодиодов высотой 5,5 метра, двухметровые цифры «2021», шестиметровая надпись «С Новым годом!» на фоне сверкающего водопада и часы, отсчитывающие последние минуты до наступления Нового года. Сделать красивое фото приходят сюда не только заводчане, но и другие горожане и гости Невинномысска.В прошлом году, кстати, «Азот» участвовал в городском конкурсе на лучшее оформление к Новому году, и из 30 предприятий и организаций Центральная проходная завода заняла 1-е место в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и территории предприятия».В этом году администрация «Азота» и профсоюзный комитет тоже подготовились к празднику, отменить который не может даже пандемия, хотя из-за коронавируса почти все новогодние мероприятия пройдут на интернет-площадках. Сейчас, к примеру, в Инстаграме проходит конкурс «Мое любимое праздничное блюдо», где работники предприятия делятся своими любимыми рецептами. Скоро будут подведены итоги конкурса плакатов «Новогодняя открытка». А за лучшее украшение цеха - живая ель, приз от профсоюза! А детей заводчан ждут традиционные поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, правда, в этом году - онлайн.Но на предприятиях компании российского предпринимателя и бизнесмена Андрея Мельниченко, в состав которой входит и «Невинномысский Азот», принято заботиться не только о своих работниках и их детях.В этом году большую помощь в период пандемии в рамках акции «#МыВместеЕвроХим» жителям регионов присутствия химического холдинга оказывали волонтеры компании. А к Новому году представители «Невинномысского Азота» по доброй ежегодной традиции вместе с первичной профсоюзной организацией Росхимпрофсоюза и ОНФ отправились в социальные организации города.Более 600 сладких подарков получили от них воспитанники подшефных школ и детсадов, общественной организации многодетных семей «Защита семьи», Невинномысского комплексного центра соцобслуживания населения, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гавань» и другим соцорганизациям города.