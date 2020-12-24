В СКФУ прошел межрегиональный форум, посвященный актуальным проблемам повышения доступности и качества высшего образования для студентов с инвалидностью.Он объединил представителей высших учебных заведений Северного Кавказа и Канады, Ассоциации инклюзивных вузов России и общественных организаций инвалидов.Федеральный университет представил на форуме свой опыт создания особых образовательных условий для обучающихся с нарушениями слуха.Таким студентам подбирают специальное оборудование, облегчающее восприятие речи лектора. Их преподаватели проходят специальное обучение. Благодаря этому они так выстраивают и подают материал, чтобы студенты с нарушениями слуха без труда могли следить за ходом лекций и практических занятий.Интересные кейсы презентовали и вузы-партнеры РУМЦ из республик Северного Кавказа. Так, Дагестанский государственный педагогический университет (г. Махачкала) рассказал о повышении доступности и качества образования для обучающихся с нарушениями зрения, а Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик) – с нарушениями опорно-двигательного аппарата.К беседе подключились представители общественных организаций инвалидов: ставропольских региональных отделений Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых и ставропольской городской организации Всероссийского общества инвалидов.Они отметили, что, по их наблюдениям, на Северном Кавказе высшее образование становится все более открытым и доступным для лиц с инвалидностью.В рамках форума состоялся телемост с университетами Манитобы и Виннипега (Канада). Представителей канадских вузов заинтересовала успешная практика федерального университета по созданию сети вузов-партнеров РУМЦ и опыт по онлайн-сопровождению студентов с инвалидностью и ОВЗ.