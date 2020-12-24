Сотрудники Северо-Кавказского федерального университета стали участниками семинара-совещания «Механизмы взаимодействия вузов с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами службы занятости населения с целью эффективной реализации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия трудоустройству».На мероприятии присутствовало более 100 участников, среди них представители Союза работодателей, вузов Юга России, региональных и муниципальных органов власти, управления государственной службы занятости населения, бизнеса, компаний, принимающих на работу лиц с инвалидностью и ОВЗ, и общественных организаций лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.Были рассмотрены вопросы взаимодействия вузов и органов исполнительной власти субъектов Российской федерации по вопросам содействия в получении образования и трудоустройства инвалидами, перспективы развития государственной программы «Доступная среда» на 2020-2025 год, современные подходы и лучшие практики организации воспитательной работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, а также работы компаний с сотрудниками, имеющими инвалидность.– Северо-Кавказский федеральный университет занимает лидирующую позицию среди образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику по сопровождению лиц с инвалидностью молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, – отметила руководитель Ресурсного учебно-методического центра СКФУ Наталья Борозинец.В итоге семинара-совещания были поддержаны идеи необходимости разработки механизмов взаимодействия высших учебных заведений с органами исполнительной власти, а также подчеркнута их своевременность. значимость.