В Ставрополе горожанам пояснили, куда обращаться, если зимой в доме внезапно остыли батареи. Как выяснилось, этим вопросом задаются многие жители краевого центра, а также населенных пунктов нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства края.В ведомстве рассказали, что за поставку тепла до внешней стены здания отвечает ресурсоснабжающая организация. А регулировка внутридомовой системы теплоснабжения и ее обслуживание – задача управляющей компании дома.То есть, если речь идет о порыве теплотрассы во дворе многоэтажного дома — нужно своевременно обращаться в местную теплоснабжающую организацию.А если проблема внутри дома, то в первую очередь нужно сообщить в УК или аварийно-диспетчерскую службу.Министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко прокомментировал эту ситуацию. По его словам, «сотрудники ведомства ежедневно мониторят ситуацию с теплоснабжением в крае в отопительный период».Что касается всех поступающих от горожан обращений оперативно рассматриваются.