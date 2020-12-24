Ринат Сулейманов признан виновным в финансировании терроризма. А дело было так: мужчина находился на Ставрополье для содействия деятельности международной террористической организации с мая 2016 года по март 2017 года.За этот год Ринат отправлял деньги, предназначенные для членов террористической организации.При этом фигурант был достоверно осведомлен об участии этих людей на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».Учитывая, что в 2019 году Сулейманов уже был осужден за совершение террористического акта и участие в банде, суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ростове-на-Дону закончился процесс над Асланом Даудовым - участником банды Басаева, который вместе с остальными напал на город Буденновск. Об этом сообщает прокурор главного управления Генпрокуратуры РФ в СКФО и ЮФО Елена Усачева.Суд установил, что 14 июня 1995 года Даудов напал на жителей Буденновска и местные предприятия. В результате противоправных действий погибли 129 человек, раненными оказались 317. Продолжительное время в больнице удерживались 1586 заложников.