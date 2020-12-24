В Пятигорске в субботу, 26 декабря временно прекратят движение транспорта по ул. Советской до пересечения с ул. Советской). Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.Дело в том, что в этот день пройдет открытие спортивной школы олимпийского резерва № 2 в поселке Горячеводском.Ограничения начнут действовать с 09:00 и продлятся до того времени, пока мероприятие не завершится.В администрации Пятигорска также сообщили, что внесены изменения и в автобусные маршруты.Так, 26 декабря автотранспорт № 2 «Верхний Рынок-поселок Горячеводский» будет осуществлять движение в направлении Верхнего рынка по улице Советской – улице Любчиковых – улице Лысенковской – улице Стопани – улице Советской и далее по своему маршруту.Тем временем на ставропольском курорте проводятся рейды по пресечению несанкционированной торговли елками. Сейчас в Пятигорске работают 8 официальных точек реализации елей.Но, не секрет, что одновременно с официальными торговыми точками разворачивают бойкую деятельность и представители нелегального хвойного бизнеса. Ими с ними и борются в городе.Против них составляют административные протоколы, выписывают штрафы.