60-летний житель Шпаковского района Ставрополья обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По данным ведомства, вечером 5 ноября пенсионер с огороженной площадки территории одного из промышленных объектов хутора Вязники выпустил северокавказскую овчарку. Агрессивная собака напала на 58-летнего прохожего, который возвращался с работы домой.Пожилого мужчину доставили в больницу, где от полученных травм он скончался. Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Северной Осетии стал жертвой своей собаки. Пес породы алабай набросился на хозяина и загрыз его. Известно, что собака сорвалась с цепи и набросилась на пожилого хозяина. Пенсионер в этот момент хотел войти в свой дом.