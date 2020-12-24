Жительнице Ставрополя позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что по ее счетам производят подозрительные операции.Неизвестный разъяснил, что в данный момент они пытаются предотвратить противоправные действия.Спустя время женщине снова позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов.Неизвестный подтвердил информацию о якобы подозрительных операциях, которую ей сообщили ранее. Злоумышленник сказал, что нужно перевести деньги на указанный счет, чтобы уберечь их от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по краю.Произведя несколько операций по переводу денег, заявительница перечислила злоумышленникам около трех миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».