На Ставрополье в отрасли здравоохранения в этом году введены в строй участковая больница в селе Нагутском Минераловодского городского округа и амбулатория в селе Томузловском Буденновского округа.До конца 2020 года планируется завершить создание вертолетной площадки для санитарной авиации в Ставрополе, амбулатории в селе Александрия Благодарненского городского округа и больницы в селе Кугульта Грачевского округа.Так, в Кисловодске строится городская больница, в Ставрополе – новый корпус детской краевой больницы, в Буденновске – инфекционный корпус краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1. Окончание работ на этих объектах ожидается в будущем году.По словам Владимира Владимирова, в 2021 году почти 2 миллиарда рублей направят на строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что иммунизация проводится в 41 больнице нашего региона. Медики, задействованные в кампании, также прошли необходимую подготовку. На сегодняшний день первый компонент вакцины от COVID-19 уже получили 1 390 жителей Ставрополья.