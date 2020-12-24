Заседание по гражданскому иску Максима Клетина к следственному управлению СКР по Ставрополью отложено на 18 января 2021 года. Об этом сказано в записи Ленинского районного суда Ставрополя.Заседание отложили из-за \\"истребования доказательств\\".Кроме того, бывший глава Георгиевского городского округа оспорит решение городской думы об отстранении его от должности. Первое слушание пройдет 19 января.Суд также вынес решение по иску к следователю Александру Арджанову. Клетин требовал признать незаконным предписание, которое отправил сотрудник СКР в думу Георгиевского городского округа. В документе предлагалось уволить Клетина из-за наличия у того незарегистрированного гражданства Израиля.- В удовлетворении административных исковых требований Клетина М. В. к следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации, старшему следователю по особо важным делам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Арджанову А. Ю. о признании незаконным предписания, обязаний устранить нарушения законодательства - отказать в полном объеме, - сказано в судебном акте.