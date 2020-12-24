В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.О нарушениях узнали через социальные сети. Работники выступили с публичным заявлением. Руководитель не платил пяти сотрудникам с декабря 2019 года, хотя у него была возможность отдать зарплату вовремя. Чтобы скрыть средства, он перевел 452 тысячи рублей в счет аренды помещения, собственником которого он является. В общей сложности компания потратила более 2,5 млн рублей на иные цели.За 10 месяцев начальник задолжал 952 тысячи рублей.- По постановлению прокурора в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности). Ход его расследования находится на особом контроле в прокуратуре края, - сказано в сообщении.