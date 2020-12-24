В Дагестане пресекли попытку доставить мобильные телефоны в тюрьму. Для этого использовали арбалет, передает пресс-служба республиканского управления ФСИН.Неизвестные лица перебросили посылку через заграждение. Телефоны перехватили сотрудники колонии.- В ходе проверки на нулевом рубеже внутренней запретной зоны были обнаружены и изъяты 7 стрел, выпущенных из арбалета, на каждом наконечнике, которых имелись свертки, обмотанные скотчем. При вскрытии данных обнаружены 7 мобильных телефонов. В настоящее время по данному факту собран первичный материал для проведения служебной проверки, - сказано в сообщении ведомства.