За прошедшие сутки количество тех, кто выздоровел от инфекции увеличилось на 291 человека. Таким образом, за все время смогли победить болезнь более 30 тысяч пациентов.Выросло и число проведенных тестирований. Вчера сделано свыше 7 тысяч таких исследований, и 1 миллион 50 тысяч - за весь период пандемии.- Но, к сожалению, несмотря на все усилия медиков, иногда болезнь оказывается сильнее. Об этом напоминают зафиксированные вчера летальные исходы. Соболезную родным скончавшихся пациентов, - сообщил Владимир Владимиров.Так за последние сутки от коронавируса скончались еще 7 пациентов. Число умерших достигло 692.За последние сутки диагноз подтвердился еще у 243 жителей региона. Число зараженных достигло 33615. Выздоровели за вчерашний день – 291 человек. А за весь период пандемии инфекцию победили – 30217.- До конца года осталось не так много дней. Впереди новогодняя ночь, январские каникулы - замечательное, волшебное время, которое каждый хочет провести с теми, кто близок и дорог. Считаю, что это еще один стимул сегодня заботиться о своем здоровье и тщательно соблюдать правила эпидемиологической профилактики. Берегите себя и не болейте, - обратился Владимир Владимиров к землякам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Умер ректор Ставропольского государственного медуниверситетаЕму был 61 год (подробнее)