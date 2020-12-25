Бывший замначальника межрайонного отдела вневедомственной охраны по Невинномысску подозревается в мошенничестве, а также в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.По данным ведомства, в июле этого года подозреваемый получил от знакомого 55 тысяч рублей.За эти деньги он обещал решить вопрос о прохождении военно-врачебной комиссии для трудоустройства в территориальный отдел вневедомственной охраны. При этом злоумышленник знал, что не может повлиять на решение этого вопроса.Кроме того, 26 июня он совершил аналогичные действия в отношении другого мужчины, пообещав помощь в прохождении психологического тестирования для трудоустройства в территориальный отдел вневедомственной охраны.Однако, «операция прошла неудачно». Психологическое тестирование мужчина не прошел и не был трудоустроен.По этой причине он не передал деньги подозреваемому. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.