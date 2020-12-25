25 декабря стало известно о смерти заместителя начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора внутренней службы Владимира Хомутов.Печальную информацию «КП-Северный Кавказ» подтвердили в пресс-службе регионального ведомства. Известно, что Владимиру Анатольевичу был 51 год. Он родился в Новосибирской области.Проходил службу в Вооруженных силах в составе Тихоокеанского флота. С 1995 по 2012 год служил на различных должностях в подразделениях органов внутренних дел Новосибирской области и Алтайского края.В 2005 году окончил Омскую академию МВД России. В июне 2012 года Владимир Анатольевич Хомутов назначен на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю.В 2015 году назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю.Глубокие соболезнования родным и близким выражают руководство, Совет ветеранов и весь личный состав Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. О причине смерти пока неизвестно.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе скончался ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Кошель. Об этом стало известно утром 25 декабря 2020 года. Свои соболезнования выразил и глава Ставрополья Владимир Владимиров:— Замечательный наставник, ученый, врач, добрый и светлый человек. Он был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу. Это невосполнимая утрата, — отметил он.