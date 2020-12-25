В Ставрополе в условиях режима повышенной готовности, празднование Нового года пройдет в сокращенном формате. В разных районах города устроят мероприятия для маленьких жителей. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.Так, более 30 открытых площадок станут местом новогодних представлений. Детей ждут любимые герои сказок и мультфильмов. Для маленьких гостей подготовят театрализованные программы. Школьников ждут игры, загадки, хороводы, веселые конкурсы и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.Обязательное условие в этом году - перед началом всех праздников проведут работы по санитарной очистке и обеспечению безопасного подхода и подъезда горожан к местам проведения мероприятий.Адреса праздничных площадок и дни проведения мероприятий можно посмотреть на сайте администрации Ставрополя http://ставрополь.рф/city/gizn_goroda/projects/76498/Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский Дворец детского творчества подготовил для маленьких жителей краевой столицы онлайн-показ новогодней музыкальной сказки «Цветочек Аленький». Посмотреть его можно будет 25 декабря на официальном сайте СДДТ http://stavddt.ru .