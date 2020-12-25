Ставрополье получило еще 2,5 тыс. доз вакцины от COVID-19 Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). Жители края будут привиты ею в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Всего в край поступило на сегодня более 5 тысяч доз препарата. Напомним, прежде всего, прививки сделают медработникам, в том числе, лечащим Covid-пациентов, а также сотрудникам образовательных и социальных учреждений. Далее будут вакцинированы другие группы населения.На сегодняшний день от коронавируса иммунизированы 1 677 жителей края. Все медики, задействованные в кампании, прошли необходимую подготовку. В пунктах вакцинации строго выполняются все требования к хранению и использованию вакцины.Соблюдается холодовой режим на всех этапах транспортировки препарата. Вакцинация будет проводиться и на новогодних праздниках. В больницах составлен график работы в период зимних каникул.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за прошедшие сутки количество тех, кто выздоровел от инфекции увеличилось на 291 человека. Таким образом, за все время смогли победить болезнь более 30 тысяч пациентов.Выросло и число проведенных тестирований. Вчера сделано свыше 7 тысяч таких исследований, и 1 миллион 50 тысяч - за весь период пандемии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вирус не пройдет»: ставропольский «морж» решил бороться с коронавирусом своим методомЧто пьет «мужчина-айсберг» после тренировки и зачем снимает свое хобби на камеру, поделился с «КП-Северный Кавказ» (подробнее)