Минерально-химическая компания российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко вошла в ряды лидеров индекса «Ответственность и открытость». Индекс рассчитывается Российским союзом промышленников и предпринимателей среди крупнейших российских компаний. Химический холдинг уже много лет подряд доказывает свое устойчивое развитие и высокую социальную ответственность.В этом году с начала пандемии в России «ЕвроХим» начал активную работу по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в регионах присутствия своих предприятий - от Заполярья до Северного Кавказа. Был создан оперативный штаб, который ежедневно в онлайн-формате собирал руководство компании и промышленных площадок и глав муниципалитетов. Это решение позволило максимально четко и своевременно оказывать необходимую регионам помощь.Так, город Невинномысск в разгар «первой волны» получил важную и нужную помощь от «Невинномысского Азота», входящего в состав холдинга. В промышленную столицу Ставрополья пришло 20 тонн хлорсодержащих средств для обработки улиц и общественных пространств, также был передан мощный трейлер-прицеп фирмы Karcher для качественной дезинфекции и уборки общественных пространств. Медицинские учреждения и жилищно-коммунальные службы получили 15 тысяч многоразовых защитных масок весной и еще 10 тысяч в конце текущего года, по 1 тысячи пар перчаток и очков закрытого типа, защитные халаты и комбинезоны.Воспитанники Невинномысского Центра детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТТ), созданного при активном участии Фонда Андрея Мельниченко, тоже не остались в стороне – ученики собрали и передали медицинским работникам тысячу защитных экранов.Но вся работа по доставке средств защиты легла на волонтеров - компания организовала масштабное добровольческое движение #ВолонтерыЕвроХима, которое объединило свои усилия с организаторами всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.Активисты предприятий химического холдинга помимо поддержки медицинского персонала и служб жилищно-коммунальной сферы, пришли на выручку социально-уязвимым группам населения. Волонтеры «Невинномысского Азота» помогали невинномысцам, оказавшимся в самоизоляции, трудной жизненной ситуации, пожилым людям - доставляли им продукты домой, развозили продуктовые наборы в рамках краевой акции «Доброе сердце!» матерям-одиночкам, многодетным и малоимущим семьям, раздавали на улицах города защитные маски, поздравляли ветеранов в преддверии Дня Победы.Такая слаженная, четкая работа сотрудников «ЕвроХима» доказала свою эффективность и высокого оценена государством. Общественная палата России признала деятельность компании по противодействию коронавирусной инфекции одной из лучших социальных практик в стране.Результат волонтерской программы тоже собрал заслуженные награды - химический холдинг награжден Почетной грамотой за подписью Президента России Владимира Путина за бескорыстный вклад в организацию всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, «ЕвроХим» стал лауреатом Всероссийского конкурса корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» - 2020, организованного Ассоциацией менеджеров и Национальным советом по корпоративному волонтерству.Министерство промышленности и торговли России признало добровольческое движение сотрудников предприятий компании #МыВместеЕвроХим лучшим социальным проектом в номинации «Инвестируя в человека». А недавно отмечены заслуги всех добровольцев невинномысских предприятий компании - один из лидеров движения, председатель Первичной профсоюзной организации ОАО «Невинномысский Азот» Сергей Самофалов награжден Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и Грамотой за подписью Президента РФ Владимира Путина.