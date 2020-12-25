На Ставрополье в выходные ожидают резкое потепление до 8 градусов. Об этом сообщают синоптики краевого Гидрометцентра.В ночь на 26 декабря похолодает до -8 градусов, в Ставрополе - до -6. Правда, днем потеплеет до 2-7 градусов. Ночью температура будет колебаться от -2 до 3 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега.27 декабря потеплеет до 8 градусов. Осадки продолжатся, в некоторых районах возможен дождь.Отметим, что самый большой уровень снега сейчас в Минеральных Водах (12-17 сантиметров). От 6 до 11 сантиметров в южных и центральных территориях Ставрополья.