Начальник Главного управления МВД России по Ставрополью Александр Олдак уходит в отставку. Об этом стало известно сегодня, 25 декабря 2020 года.Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», о своем решении Олдак объявил на селекторном совещании с подчиненными.По информации, размещенной на официальном сайте ведомства, Александр Олдак родился в Новосибирской области. В органах внутренних дел он работает с 1989 года. С 2005 года возглавлял ГУВД Алтайского края.А уже в 2011 году Олдак был назначен на должность начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю.Он награжден боевым именным оружием. За раскрытие преступлений, за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности имеет более 60 поощрений.О том, кто возглавит полицию региона теперь, пока неизвестно.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе скончался 25 декабря скончался заместитель начальника Главного управления МВД России по Ставрополью генерал-майора внутренней службы Владимира Хомутов.Как сообщил собственный источник, причиной смерти послужила коронавирусная инфекция.